Columbia Threadneedle Inv.: qualita' azionaria in un mondo frammentato, come orientarsi - PAROLA AL MERCATO

di David Dudding* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mag - Il quadro geopolitico globale continua ad essere caratterizzato da un'instabilita' strutturale, con tensioni internazionali che si alternano tra fasi di distensione ed escalation, alimentando un contesto di elevata incertezza e volatilita' persistente. In questo scenario, le correlazioni tra asset class risultano meno affidabili e le tradizionali logiche di allocazione mostrano i loro limiti, mentre la dispersione dei rendimenti tra regioni, settori e singole societa' raggiunge livelli particolarmente elevati. Parallelamente, l'economia reale evidenzia un crescente divario tra consumi di fascia alta ancora resilienti e consumatori piu' vulnerabili, sempre piu' sotto pressione.

Le divergenze macroeconomiche, l'evoluzione delle politiche monetarie e i cambiamenti strutturali nei modelli di crescita stanno ridefinendo le dinamiche dei mercati azionari globali.

In Europa, in particolare, l'aumento della dispersione rende la selettivita' sempre piu' centrale. Per i gestori attivi, questo rappresenta al tempo stesso una sfida e un'opportunita': chi riesce ad orientarsi nella complessita' con profondita' analitica e visione globale puo' beneficiare delle dislocazioni di mercato. Gli Stati Uniti continuano ad essere trainati dall'ecosistema tecnologico e dall'AI, mentre l'Europa sconta una maggiore dipendenza energetica e una minore esposizione ai principali temi di crescita globale. In questo contesto, un approccio senza vincoli geografici appare sempre piu' necessario.

Le opportunita' nell'azionario globale persistono, ma richiedono un approccio rigoroso e disciplinato. La disruption tecnologica, i cambiamenti regolamentari e l'evoluzione dei comportamenti dei consumatori stanno ridefinendo i vantaggi competitivi all'interno dell'universo quality. Diventa quindi fondamentale distinguere tra la qualita' del passato e quella prospettica, rappresentata da societa' capaci di adattarsi e rafforzarsi nei nuovi equilibri competitivi. Sebbene gli utili continuino a mostrare una crescita solida, la dispersione tra settori e societa' resta elevata, ed e' proprio in questa dispersione che si concentra oggi il maggiore potenziale per la selezione attiva.

La qualita' dinamica come risposta alla complessita' Dalla crisi finanziaria globale in poi, lo stile quality si e' dimostrato uno dei modi piu' efficaci per generare rendimenti affidabili nei mercati azionari. Modelli di business poco capital intensive, ritorni elevati sul capitale e bilanci resilienti hanno rappresentato, in un contesto di tassi bassi, una combinazione vincente. Ma il regime e' cambiato. I tassi piu' elevati penalizzano le societa' il cui valore e' fondato su flussi di cassa lontani nel tempo, comprimendo il cosiddetto 'quality premium' e amplificando la dispersione all'interno dello stesso universo quality. Non e' piu' sufficiente investire in aziende di qualita': e' determinante capire quale tipo di qualita', dove trovarla e quando acquistarla.

In questo scenario, l'approccio della nostra strategia Global Focus si distingue per la capacita' di identificare quella che definiamo 'qualita' dinamica': non la qualita' gia' riconosciuta e prezzata dal mercato, ma quella prospettica, identificabile attraverso le traiettorie di miglioramento futuro piuttosto che dai dati storici. Elementi come l'innovazione nei modelli di business, l'evoluzione regolamentare e i cambiamenti strutturali nei comportamenti dei consumatori vengono sistematicamente integrati nel processo di selezione dal team di analisti fondamentali, con l'obiettivo di intercettare in anticipo i potenziali leader di domani, prima che il mercato ne riconosca appieno il valore.

*gestore del fondo CT (Lux) Global Focus di Columbia Threadneedle Investments.

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(RADIOCOR) 16-05-26 16:16:09 (0395) 5 NNNN