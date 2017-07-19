Columbia Threadneedle Inv.: perche' la Fed deve alzare i tassi? - PAROLA AL MERCATO

di Anthony Willis* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - La politica delle banche centrali torna al centro dell'attenzione degli investitori, mentre i dati sull'inflazione mettono in discussione le attese di un imminente ciclo di allentamento.

Dopo l'ultima rilevazione dell'inflazione statunitense, le aspettative di mercato si sono spostate con decisione verso un ulteriore rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve: gli investitori attribuiscono ora un'elevata probabilita' a un aumento di 25 punti base in occasione della prossima riunione di politica monetaria.

Questo cambiamento riflette una piu' ampia rivalutazione del rischio inflazionistico. La BCE ha gia' proceduto a un ulteriore inasprimento, con la presidente Christine Lagarde che ha ribadito come i tassi potrebbero dover restare piu' alti piu' a lungo finche' le pressioni sui prezzi persistono - un messaggio che ha rilevanza anche al di fuori dell'Europa. Per gli investitori professionali la questione non e' semplicemente se l'inflazione stia scendendo, ma se stia rallentando a un ritmo sufficiente da consentire alle banche centrali di sospendere con fiducia le misure di inasprimento.

Gli ultimi dati indicano che tale soglia non e' ancora stata raggiunta. I numeri diffusi la scorsa settimana mostrano un'inflazione statunitense al 3,4% su base annua, con progressi limitati anche guardando al dettaglio. Insieme al rafforzamento dei prezzi delle materie prime, con il petrolio attualmente intorno ai 108 dollari al barile e al perdurare dell'incertezza geopolitica in Medio Oriente, i dati hanno rafforzato il rischio che l'inflazione si dimostri piu' persistente di quanto mercati e autorita' monetarie sperassero.

Anche la comunicazione recente delle banche centrali ha posto l'accento su credibilita' e perseveranza. Al Simposio economico di Jackson Hole, il Presidente della Fed Kevin Warsh ha avvertito che l'inflazione e' stata troppo alta per troppo tempo, segnalando una tolleranza limitata verso ulteriori ritardi nel processo di disinflazione. In questo contesto, l'ultimo dato sull'inflazione ha fatto poco per sostenere l'ipotesi di una Federal Reserve ferma sui tassi attuali.

I mercati, di conseguenza, si sono adeguati rapidamente.

Prima di Jackson Hole, le attese di un rialzo a settembre erano sensibilmente piu' basse. Entro la fine della scorsa settimana le probabilita' implicite nei prezzi erano salite bruscamente, toccando un picco intorno al 93% prima di ridimensionarsi a circa l'87%. Sebbene questi livelli siano destinati a muoversi ancora, la direzione e' chiara: gli investitori considerano sempre piu' un ulteriore rialzo della Federal Reserve come l'esito piu' probabile nel breve termine.

*Senior Economist di Columbia Threadneedle Investments.

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(RADIOCOR) 15-09-26 13:14:36 (0406) 5 NNNN