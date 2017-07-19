Columbia Threadneedle Inv.: perche' la Fed deve alzare i tassi? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Ne deriva un complesso circolo vizioso per i mercati. Un'inflazione persistente, alimentata dal rischio geopolitico e dai prezzi piu' elevati delle materie prime, limita i margini delle banche centrali per assumere un orientamento piu' accomodante. Le attese di tassi piu' alti piu' a lungo hanno a loro volta accentuato la volatilita' del mercato obbligazionario, un elemento che probabilmente restera' chiave nelle economie in cui politica fiscale e fiducia dei mercati sono strettamente collegate. La Francia ne e' un esempio, con negoziati di bilancio che verosimilmente saranno oggetto di un attento scrutinio da parte degli investitori, insieme al Regno Unito sara' sotto i riflettori in vista del Budget di fine ottobre. In entrambi i casi, costi di finanziamento piu' elevati aumentano la sensibilita' dei mercati alle decisioni di bilancio, mentre rendimenti elevati alzano l'asticella per gli attivi rischiosi.

Per chi investe in azioni, le implicazioni sono contrastanti.

Rendimenti obbligazionari piu' alti offrono un'alternativa piu' attraente rispetto all'azionario e possono comprimere le valutazioni, in particolare nei segmenti piu' sensibili ai tassi. La volatilita' del mercato obbligazionario puo' inoltre propagarsi all'azionario, man mano che gli investitori rivedono tassi di sconto, tenuta degli utili e sostenibilita' fiscale. Tuttavia, il quadro economico resta relativamente solido, offrendo alla Federal Reserve margine per un ulteriore inasprimento, mentre gli utili aziendali hanno generalmente tenuto.

La conclusione da trarre sul piano degli investimenti e' quella di un adattamento, piu' che di pessimismo assoluto. Le banche centrali restano concentrate sul controllo dell'inflazione, anche a costo di mantenere una politica restrittiva piu' a lungo, e gli investitori dovrebbero quindi prepararsi al persistere di tassi elevati. In conclusione, il contesto macroeconomico non e' uniformemente negativo, ma i mercati potrebbero dover continuare a riprezzare uno scenario di tassi alti piu' a lungo.

*Senior Economist di Columbia Threadneedle Investments "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 15-09-26 13:15:36 (0407) 5 NNNN