Columbia Threadneedle Inv.: banche centrali, il quadro si complica tra inflazione, crescita e geopolitica - PAROLA AL MERCATO

di Anthony Willis* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Questa settimana si e' svolto il primo ciclo di riunioni delle principali banche centrali dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente e, come prevedibile, in presenza di rischi inflazionistici elevati, il tono della comunicazione si e' orientato in senso piu' restrittivo, con implicazioni rilevanti rispetto allo scenario relativamente benigno che fino a poco tempo fa caratterizzava le aspettative sui tassi di interesse per il 2026.

- La Federal Reserve statunitense (Fed) ha lasciato i tassi invariati nel range 3,5-3,75% e ha sottolineato come gli sviluppi in Medio Oriente presentino 'implicazioni incerte' per l'economia americana. Il Presidente Jay Powell ha dichiarato che, nel breve termine, 'prezzi dell'energia piu' elevati contribuiranno ad aumentare l'inflazione complessiva, ma e' ancora troppo presto per valutarne la portata e la durata degli effetti sull'economia'. Le nuove previsioni indicano che i membri della Fed si attendono un'inflazione PCE al 2,7% a fine anno, in aumento rispetto al 2,4% stimato lo scorso dicembre.

- La Bank of England (BoE) ha mantenuto i tassi invariati al 3,75% con voto unanime, avvertendo che uno shock energetico prolungato proveniente dal Golfo potrebbe alimentare l'inflazione e aprire la strada a ulteriori rialzi dei tassi.

Il Governatore Andrew Bailey ha affermato che mantenere i tassi invariati rappresenta 'la scelta appropriata' in questa fase, pur invitando alla cautela nel trarre conclusioni su eventuali futuri aumenti. Ha inoltre sottolineato che 'il messaggio e' cambiato' a seguito dello shock energetico e che i tagli dei tassi 'non sono piu' all'orizzonte'. In precedenza, la BoE prevedeva un'inflazione nel Regno Unito (CPI) al 2,1% nel secondo trimestre del 2026; ora le stime indicano un livello del 3%, in aumento fino al 3,5% nel terzo trimestre.

- La Banca Centrale Europea (BCE) ha mantenuto i tassi invariati al 2%, con la Presidente Christine Lagarde che ha dichiarato che l'istituto e' 'ben posizionato e ben equipaggiato' per affrontare 'uno shock significativo in corso'. La BCE prevede ora un'inflazione al 2,6% per quest'anno, rispetto all'1,9% stimato in precedenza. Nel medio termine, l'inflazione e' attesa tornare al 2% nel 2027 e al 2,1% nel 2028. Lagarde ha inoltre sottolineato che il conflitto in Medio Oriente ha reso lo scenario 'significativamente piu' incerto', generando rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita.

Market Movers - Per diversi mesi, la Presidente della BCE Christine Lagarde ha affermato che la politica monetaria si trovava 'in una buona posizione'. In precedenza, non si prevedevano variazioni dei tassi nell'area euro nel corso dell'anno, mentre per la Fed e la Bank of England erano ampiamente attesi tagli dei tassi. Tuttavia, questo equilibrio e' venuto meno: lo shock energetico dell'ultimo mese ha profondamente modificato le aspettative sull'andamento dell'inflazione e dei tassi di interesse.

- Negli Stati Uniti, i futures sui Fed Funds indicano ora che il prossimo taglio dei tassi potrebbe avvenire non prima di luglio 2027, un cambiamento significativo rispetto allo scenario pre-conflitto, quando il mercato prezzava due riduzioni gia' nel corso di quest'anno. Solo poche settimane fa, un taglio dei tassi da parte della BoE appariva quasi certo; oggi, invece, i mercati non prezzano piu' alcuna riduzione e, anzi, iniziano a considerare piu' probabili ulteriori rialzi. Per l'area euro, si prevedono ora due aumenti dei tassi nel corso dell'anno.

- Il contesto resta estremamente incerto, come evidenziato dallo stesso Jay Powell, che ha invitato a non attribuire eccessivo peso alle attuali previsioni: 'Cio' che voglio sottolineare e' che nessuno lo sa. Gli effetti economici potrebbero essere piu' ampi o piu' contenuti, molto piu' piccoli o molto piu' grandi. Semplicemente non lo sappiamo'.

Cio' che e' certo e' che le banche centrali hanno ancora ben presente l'esperienza dello shock energetico del 2022, quando l'inflazione - gia' in aumento - fu ulteriormente alimentata dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina e le banche centrali sottostimarono l'intensita' del fenomeno, intervenendo con ritardo.

- Qualora lo shock energetico dovesse protrarsi, e' probabile che i tassi aumentino prima del previsto, per poi essere ridotti successivamente qualora il rialzo dei prezzi delle materie prime rallentasse la crescita economica. La storia insegna che la risposta a prezzi elevati del petrolio e' spesso una contrazione della domanda e un rallentamento economico. Nel breve termine, tuttavia, con le aspettative di inflazione in aumento, le banche centrali avranno poche alternative se non quella di mantenere o irrigidire l'orientamento restrittivo, nel caso in cui la crisi si rivelasse piu' duratura del previsto.

*Investment Manager di Columbia Threadneedle Investments.

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(RADIOCOR) 22-03-26 14:10:29 (0242) 5 NNNN