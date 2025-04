Columbia Threadneedle: guerra commerciale, il peggio e' passato? - PAROLA AL MERCATO

di Anthony Willis * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - La scorsa settimana l'attenzione era concentrata sulle tariffe reciproche proposte dall'amministrazione Trump, ma lo scenario e' nuovamente cambiato con l'annuncio della sospensione di 90 giorni per l'applicazione di tali misure nei confronti dei Paesi che hanno deciso di non adottare contromisure ritorsive. Cio' significa che le tariffe di ritorsione sono rimaste in vigore solo per 13 ore prima di essere sospese. La tariffa base del 10% rimane in vigore per tutti i Paesi. Tuttavia, c'e' stato un Paese che ha subito reagito: la Cina. Dopo varie escalation, ci troviamo ora in una situazione in cui il commercio tra i due maggiori partner commerciali del mondo e' praticamente bloccato. Gli Stati Uniti applicano una tariffa totale del 145%, mentre la Cina del 125%. L'anno scorso, il commercio combinato tra i due Paesi ha raggiunto i 585 miliardi di dollari e la Cina rappresenta circa il 13% delle importazioni degli Stati Uniti.

E' importante cercare di capire quali siano stati i fattori che hanno portato gli Stati Uniti ad annunciare questa sospensione. L'amministrazione statunitense sembrava a suo agio con la flessione dei mercati azionari, me le ripercussioni sul mercato dei Treasury sono state preoccupanti e si sono combinate con un ulteriore crollo del dollaro. I problemi dei Treasury sembrano avere natura tecnica, in quanto gli hedge fund hanno rapidamente liquidato le posizioni in un contesto di maggiore volatilita'. Gia' a gennaio, infatti, i rendimenti dei Treasury decennali statunitensi erano piu' alti, ma la velocita' del movimento della scorsa settimana ha fatto suonare un campanello d'allarme. La perdita di fiducia negli Stati Uniti si e' riflessa in un dollaro molto piu' debole e sembra che si stia verificando una sorta di cambio di regime, nel senso che Treasury e dollaro, tradizionalmente percepiti come beni rifugio non sono piu' considerati tali, data l'imprevedibilita' dell'attuale politica governativa statunitense. Gli investitori hanno cercato alternative e, nonostante le prospettive di un regime fiscale meno rigido, i titoli di Stato tedeschi hanno registrato performance particolarmente positive, mentre il prezzo dell'oro ha raggiunto nuovi massimi storici.

Non sembra emergere alcun cambiamento sostanziale nell'impostazione ideologica di stampo protezionistico adottata dagli Stati Uniti; tuttavia, i Paesi coinvolti possono cogliere l'opportunita' offerta da questa finestra di 90 giorni per avviare delle trattative. Lo strumento di negoziazione piu' ovvio a loro disposizione e' rappresentato dalla promessa di aumentare gli acquisti di beni statunitensi, una tattica che si era gia' rivelata efficace per la Cina durante la precedente amministrazione Trump, quando fu possibile concludere un accordo commerciale senza che si verificasse, di fatto, un incremento significativo delle importazioni dagli Stati Uniti.

Nel fine settimana e' emerso che saranno previste alcune esenzioni, tra cui quelle relative a cellulari, apparecchiature per la produzione di chip e determinati modelli di computer, prodotti che rappresentano circa il 20% del totale delle importazioni statunitensi dalla Cina. Si tratta, in prima battuta, di una notizia positiva nel breve termine per aziende come Apple, che produce circa l'80% dei propri iPhone in Cina; tuttavia, e' plausibile considerare questa apertura come una tregua temporanea, dal momento che la Casa Bianca ha gia' dichiarato l'intenzione di includere tali prodotti in un futuro pacchetto di tariffe sui semiconduttori, il cui annuncio e' atteso nei prossimi mesi.

Rimane quindi improbabile che la fase di volatilita' sia giunta al termine, poiche' rimangono all'orizzonte diversi elementi di rischio per i mercati azionari; l'instabilita' continuera' a caratterizzare l'andamento degli scambi, come evidenziato dalla rapida transizione dal senso di sicurezza all'ansia che ha caratterizzato gli ultimi dieci giorni.

* Investment Manager di Columbia Threadneedle Investments.

