Columbia Threadneedle: gli Usa e il nuovo presidente, che anni ci aspettano? - PAROLA AL MERCATO

di Steven Bell * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - .Dopo le elezioni, i mercati azionari statunitensi hanno registrato ottime performance, soprattutto l'indice delle small cap.

.I timori di una recessione negli Stati Uniti sono diminuiti e ci si aspetta ora una crescita economica costante.

.Le tariffe doganali sono destinate ad aumentare, ma probabilmente non nella misura minacciata da Trump sia durante la campagna elettorale sia dopo le elezioni.

.Rimaniamo positivi sulle prospettive economiche e sul comparto azionario statunitense. La sovraperformance di entrambi sembra destinata a continuare.

Non e' sbagliato dire che la vittoria netta dei Repubblicani sia stata accolta con un certo nervosismo sia dai mercati finanziari che dai governi di tutto il mondo. Prima ancora di assumere formalmente il potere, il presidente eletto Donald Trump ha gia' creato scompiglio, minacciando di imporre dazi del 25% su Messico e Canada, e nominando alcuni membri del gabinetto che sembrano qualificarsi non tanto per le loro capacita' quanto per la loro fedelta' nei suoi confronti. Se a tutto cio' si aggiungono le sue dichiarazioni con cui annuncia di avere in programma una rottura radicale con la precedente amministrazione, il quadro non sembra essere particolarmente positivo.

Tuttavia, l'S&P 500 e' cresciuto di oltre il 4% dalle elezioni e ha sovraperformato la maggior parte degli altri mercati a livello mondiale. Le societa' statunitensi piu' piccole hanno fatto ancora meglio: il Russell 2000 ha registrato un aumento di quasi l'8% dal 5 novembre.

Analizzando le prospettive dell'economia e del mercato azionario statunitense per i prossimi quattro anni, emergono aspetti positivi e negativi.

Lo scenario iniziale e' certamente favorevole. I timori di una recessione, che hanno spinto la Federal Reserve a tagliare il tasso d'interesse di 50 punti base a settembre, sono diminuiti e ci si aspetta ora una crescita economica costante. Nel frattempo, l'inflazione ha ripreso il suo trend discendente, convincendo la maggior parte degli analisti e dei membri della Fed che l'anno prossimo raggiungera' il target del 2%. In questo contesto, le societa' statunitensi continuano a registrare utili solidi; per questo motivo, abbiamo recentemente aggiornato le previsioni sugli utili USA per il 2025.

Non mancano pero' gli aspetti negativi. Il programma del futuro Presidente di smantellare quello che considera lo 'Stato profondo' - responsabile di aver ostacolato i suoi obiettivi politici nel primo mandato - insieme alle nomine del gabinetto, alcune delle quali combinano la mancanza di esperienza con un'agenda radicale, rischiano di provocare confusione all'interno dell'Amministrazione. Il deficit di bilancio, pari al 6% del PIL, ha un valore non indifferente se si considera la forza dell'economia; essendo il Congresso a maggioranza repubblicana, Trump puo' implementare nuovi tagli alle tasse, facendolo crescere ulteriormente. Il debito federale ha quasi raggiunto il 100% del PIL e continua ad aumentare.

Questo e' indubbiamente un aspetto negativo, soprattutto perche' i disavanzi fiscali sono elevati e in aumento in molti altri Paesi, contribuendo ad un eccesso di offerta di obbligazioni. Anche la domanda globale di obbligazioni e' elevata, a causa dell'invecchiamento della popolazione e del clima di incertezza generale.

Non ci aspettiamo che Trump porti a compimento la sua minaccia di imporre tariffe del 25% su Messico e Canada, ma quasi sicuramente aumenteranno durante la sua presidenza.

Questo causa un aumento dei prezzi e, in ultima analisi, riduce il benessere economico. Riteniamo, pero', che l'impatto complessivo sugli Stati Uniti sara' modesto: saranno colpiti solo i beni, non i servizi, e ci saranno molte esenzioni. Per esempio, non ci aspettiamo verranno imposte delle tariffe sugli iPhone anche se importati dalla Cina. Le conseguenze si avvertiranno principalmente nei Paesi esportatori. Inoltre, le aziende statunitensi focalizzate sul mercato interno ne trarrebbero vantaggio.

Il Presidente eletto ha un programma radicale e probabilmente sorprendera' piu' volte i mercati nel corso dei prossimi quattro anni. Tuttavia, ha ereditato un'economia forte con molte aziende di livello mondiale. Nel complesso, rimaniamo positivi sulle prospettive economiche e sul comparto azionario statunitense. La sovraperformance di entrambi sembra destinata a continuare.

* Chief Economist EMEA di Columbia Threadneedle Investments "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

