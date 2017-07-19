Columbia Threadneedle: geopolitica in primo piano a inizio 2026 - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Per quanto riguarda la Groenlandia, esistono ampi margini per una soluzione di compromesso, considerando che, pur essendo un territorio autonomo, essa fa parte della Danimarca e quindi della Nato, risultando di fatto gia' un alleato degli Stati Uniti. Washington mantiene una presenza militare sull'isola da oltre settant'anni e, sebbene attualmente il contingente sia limitato a circa 200 unita', in passato ha raggiunto livelli significativamente piu' elevati e potrebbe essere rapidamente rafforzato qualora crescessero le preoccupazioni legate all'influenza di Cina e Russia nella regione artica.

Piu' delicata appare invece la notizia emersa nel fine settimana secondo cui il presidente della Federal Reserve, Jay Powell, sarebbe oggetto di un'incriminazione penale in relazione a presunte dichiarazioni fuorvianti rese al Congresso sui costi di ristrutturazione dell'edificio della banca centrale. Questo rappresenta probabilmente la minaccia piu' immediata per il sentiment di mercato, poiche' l'esperienza passata dimostra come qualsiasi dubbio sull'indipendenza della Federal Reserve venga rapidamente penalizzato dagli investitori. Powell ha respinto con fermezza le accuse, sostenendo che la questione non riguardi ne' sforamenti di costo ne' presunte frodi, ma sia piuttosto legata alle pressioni per ulteriori tagli dei tassi di interesse. Una percezione di ridotta indipendenza della banca centrale costituisce un rischio concreto per i mercati finanziari, come gia' suggerito dall'andamento rialzista dei prezzi di oro e argento.

In sintesi, il quadro macroeconomico di fondo appare nel complesso solido e le aspettative per l'imminente stagione delle trimestrali restano ancorate a risultati robusti, con i mercati azionari che hanno finora dimostrato una buona resilienza, sebbene ci si trovi ancora nelle prime fasi dell'anno. A nostro avviso, finche' l'attenzione restera' focalizzata sull'economia reale e sulla crescita degli utili societari, lo scenario dovrebbe rimanere costruttivo; qualora tuttavia dovessero riaffiorare preoccupazioni di natura politica o timori legati all'indipendenza della Federal Reserve, il sentiment potrebbe rapidamente deteriorarsi, con un conseguente aumento della volatilita' sui mercati.

