CoinShares: bitcoin resiste alle pressioni macro e al rischio inflazione - PAROLA AL MERCATO

di James Butterfill* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 lug - L'escalation del conflitto con l'Iran e il rinnovato rischio di un aumento dei prezzi del petrolio e dell'inflazione non hanno scalfito Bitcoin, che, al contrario, ha mostrato una resilienza sorprendente. Dopo aver toccato i $57.000, l'asset ha attirato un forte interesse in acquisto su quei livelli e diversi indicatori tecnici iniziano ora a suggerire che il ciclo ribassista potrebbe aver raggiunto un minimo. Anche gli indicatori di forza relativa si trovano su livelli estremamente depressi, mentre l'evoluzione dei prezzi appare piu' costruttiva. Non si tratta ancora di un segnale che anticipa un imminente rialzo, ma di una serie di indicazioni che meritano attenzione.

Otto settimane di deflussi, poi i primi segnali di inversione I fondi d'investimento in asset digitali hanno registrato otto settimane consecutive di deflussi, per un totale di circa $8 miliardi: la fase di uscite piu' prolungata mai osservata. Il picco settimanale e' stato pari a $2,6 miliardi nella settimana del 25 febbraio. In termini proporzionali, l'entita' dei deflussi e' paragonabile a quella del mercato ribassista del 2018, quando pero' il patrimonio complessivo gestito era di appena $2 miliardi. Il fatto che oggi si osservino movimenti di analoga intensita' in un mercato molto piu' grande testimonia la portata del recente processo di riequilibrio.

Il dato piu' incoraggiante arriva pero' dagli ultimi giorni: da giovedi' scorso si sono registrate tre sedute consecutive di afflussi, per circa $600 milioni complessivi a livello globale. E' ancora presto per parlare di inversione strutturale, ma il movimento suggerisce che la pressione di vendita potrebbe essersi esaurita.

Fed ancora in fase restrittiva Il primo meeting del FOMC sotto la guida di Kevin Warsh ha prodotto una comunicazione estremamente limitata, rendendo particolarmente rilevante la successiva pubblicazione dei verbali della riunione. Il messaggio che emerge e' moderatamente restrittivo: la Federal Reserve continua a sottolineare la solidita' dell'economia americana e il mercato attribuisce oggi circa il 50% di probabilita' a un rialzo dei tassi nella riunione di settembre.

Paradossalmente, dopo la pubblicazione dei verbali le aspettative sui tassi si sono leggermente ridotte, una divergenza che appare poco coerente con il tono della banca centrale. Al di la' di questa apparente contraddizione, il quadro rimane invariato: la Fed mantiene un orientamento restrittivo che continua a rappresentare un fattore di pressione per Bitcoin.

Nel frattempo, il contesto macroeconomico e geopolitico ha sostituito le dinamiche legate ai grandi investitori, whales, come principale driver dei prezzi. Le vendite da parte delle whales sembrano essersi fermate, ma storicamente questi operatori tendono a tornare ad accumulare solo in prossimita' del successivo halving, previsto nel 2028. E' quindi improbabile che possano fornire un sostegno significativo ai prezzi nel breve periodo.

*Head of Research di CoinShares.

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(RADIOCOR) 11-07-26 11:38:08 (0185) 5 NNNN