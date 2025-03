Coin: Mimit, confermate offerte vincolanti, Invitalia potrebbe entrare in partita -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - Il possibile ingresso di Invitalia accanto agli storici investitori di Coin segna dunque un ulteriore passo avanti nel delicato percorso di riassetto del retailer veneto che, secondo quanto emerso nel tavolo al Mimit, potrebbe trovare a breve anche un altro investitore finanziario: se dovessero avere successo le interlocuzioni con i nuovi soggetti l'impegno finanziario al servizio del piano quinquennale di rilancio potrebbe arrivare a 45 milioni di euro. Il mese di aprile sara' decisivo per chiudere la partita con i creditori in modo da porre le basi per conclusione formale del percorso di risanamento finanziario tra giugno e luglio.

In chiaroscuro le indicazioni invece fornite dall'azienda per quanto riguarda il business. Secondo quanto riferiscono alcuni dei partecipanti all'incontro, l'azienda ha segnalato che l'andamento economico di febbraio e marzo e' stato nelle aspettative mentre una serie di marchi stanno tornando ad avvicinarsi al gruppo Coin in vista di possibili accordi. Il quadro aggiornato dei negozi esistenti trova la conferma della chiusura dello store di Roma Termini (dopo le due gia' annunciate nella capitale) mentre e' ancora in bilico sia la situazione di Firenze (su cui c'e' ottimismo) sia quella di Bologna: su questi tre negozi era stata avviata nelle settimane scorse una valutazione legata soprattutto alla sostenibilita' dei contratti di locazione. Rientrata la chiusura dello store di Bassano del Grappa mentre quella di Vicenza, gia' prevista entro fine anno, richiedera' ulteriori approfondimenti.

"Valutiamo positivamente gli avanzamenti presentati dall'azienda nel corso dell'incontro odierno - afferma l'assessore al Lavoro della Regione Veneto, Valeria Mantovan - Alcune attivita' previste dal piano originario di cui avevamo apprezzato la qualita' e la visione strategica sono gia' avviate. Altre andranno a concretizzarsi compatibilmente con le evoluzioni del mercato e del contesto operativo. E' il caso dello store veneto di Vicenza, per il quale l'azienda, anche in seguito al tavolo svolto in Regione, sta considerando il rinvio della chiusura al 2026 e sono in corso interlocuzioni per valutare soluzioni alternative'.

'Chiediamo maggiori informazioni e precisazioni sul piano di rilancio che ad oggi rimane piuttosto vago- sottolineano Tiziana Basso, segretaria generale Cgil Veneto, e Cecilia de' Pantz, segretaria generale Filcams Veneto - E' inoltre fondamentale che vengano istituiti anche tavoli territoriali, sempre con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione e di mantenere la presenza di Coin nel territorio'.

