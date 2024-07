Coima Sgr: da Fondo Housing e Fnas 200 mln investimento per Villaggio Olimpico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 lug - Istituto per il Credito Sportivo e Culturale supportera' il progetto del Villaggio Olimpico per le sue caratteristiche sportive e culturali, che lo rendono pienamente in linea con la missione di Banca Pubblica con focus su questi settori. I lavori di costruzione del Villaggio Olimpico mantengono attualmente l'anticipo di tre mesi rispetto al cronoprogramma previsto dal Cio. Come si legge in una nota, "in merito all'incremento dei costi di costruzione di circa 40 milioni di euro rispetto al dossier olimpico, il soggetto attuatore e' in attesa di ricevere indicazioni dalle istituzioni pubbliche per la relativa copertura entro il termine di raggiungimento della soglia di spesa prevista dal capitolato olimpico, al fine di consentire il proseguimento del cantiere secondo il cronoprogramma attuale". Grazie alla collaborazione pubblico/privato con Fondazione Milano-Cortina, Comune di Milano e Regione Lombardia, il Villaggio Olimpico e' stato concepito tenendo conto della configurazione post Olimpiadi, per consentire di integrare nel futuro quartiere gli spazi fisici, i servizi e gli allestimenti progettati per gli atleti, minimizzando cosi' i lavori di riconversione in strutture permanenti e i relativi impatti ambientali, per massimizzare la sostenibilita' del progetto nel suo complesso. Lo sviluppo, con una superficie di circa 30.000 mq, ospitera' circa 1.700 posti letto convenzionati, di cui il 30% a tariffa agevolata. Le tariffe dello studentato previste dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Milano il 22 dicembre 2022 tengono conto dei costi di costruzione stimati inizialmente e di un rendimento finanziario calmierato pari a circa il 5% per l'investitore.

Le tariffe medie convenzionate, circa 680 euro a posto letto al mese piu' spese, sono inferiori del 25% rispetto alla media di mercato. La convenzione prevede un totale di 150 posti letto a tariffa agevolata, di cui 50 posti in camera singola a tariffa agevolata riservati a disabili e 100 posti in camera doppia a tariffa agevolata per studenti meno abbienti. Con l'obiettivo di favorire ulteriori agevolazioni agli studenti, Coima, in collaborazione con CdP Real Asset Sgr tramite il Fnas, ha deciso di incrementare il numero di posti letto in camera doppia a tariffa agevolata dagli attuali 150 a 450 (+300 posti letto rispetto alla convenzione).

