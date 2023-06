Coca-Cola Hbc Italia: Miles Karemacher nuovo general manager

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 giu - Coca-Cola Hbc Italia, principale produttore e imbottigliatore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, annuncia la nomina di Miles Karemacher a general manager dal 1 giugno 2023. Il manager, indica una nota, avra' il compito di rafforzare la crescita sostenibile di Coca-Cola Hbc Italia sul mercato, contribuendo nel contempo agli obiettivi di Gruppo e guidando le quasi 2mila persone che lavorano nelle 6 fabbriche in Veneto, Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Campania, nell'headquarter di Sesto San Giovanni e in una delle forze commerciali piu' grandi del Paese. "Il mio impegno sara' rivolto non solo a rafforzare il nostro ruolo di Total Beverage Partner 24/7 - dichiara Miles Karemacher -, ma anche ad accelerare gli sforzi verso una reale economia circolare, massimizzando gli investimenti nel Paese in chiave di sostenibilita'". Karemacher, 38 anni, australiano, subentra a Frank O'Donnell che e' stato nominato Direttore della regione commerciale che comprende Adria, Bulgaria, Grecia e Cipro, Macedonia del Nord, Romania, Serbia e Montenegro e Ucraina-Armenia-Moldavia.

