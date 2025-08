Cnh: Marx, contesto difficile e incerto, ma avanti in linea obiettivi piano industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ago - "Le condizioni macroeconomiche globali restano deboli, abbiamo volutamente mantenuto la produzione bassa, per navigare attraverso un contesto difficile. Il secondo trimestre, come ci aspettavano, e' stato sottotono da un punto di vista finanziario, ma e' una consapevole conseguenza delle scelte fatte". Lo ha detto l'amministratore delegato di Cnh, Gerrit Marx, durante la call con gli analisti a commento dei risultati del secondo trimestre. "Vediamo incertezze legate alle politiche sul trade americane e al cambiamento dei mercati in cui operiamo, ma continuiamo a mettere in atto la strategia delineata nel piano industriale presentato all'Investor Day di maggio, per incrementare i margini e rafforzare i prodotti", ha detto il Ceo, citando anche "una persistente debolezza della domanda del mercato in un contesto macroeconomico incerto. Abbiamo varato azioni per contrastare l'effetto dei dazi sui prezzi, ma l'evoluzione dipende anche da quella della politica commerciale americana".

Ars

