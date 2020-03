Cnh Industrial: pieno sostegno a quotazione partner Nikola Corporation -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 mar - Cnh Industrial ha sottoscritto un accordo strategico e su base esclusiva nel settore dei veicoli commerciali pesanti con Nikola a settembre 2019, in qualita' di lead investor nel round D di sottoscrizione, a fronte di un investimento pari a 250 milioni di dollari. Iveco e Fpt Industrial, rispettivamente i marchi di veicoli commerciali e di motori di Cnh Industrial, hanno recentemente annunciato che produrranno il Nikola Tre, veicolo commerciale pesante a batteria elettrica (Bev, battery electric vehicle), presso il sito di produzione Iveco di Ulm, in Germania, attraverso la joint-venture europea con Nikola Motor Company. L'inizio della produzione e' previsto per la prima meta' del 2021. 'L'incrollabile ambizione di Nikola di voler trasformare radicalmente il nostro settore e il suo impatto sull'ambiente costituisce un significativo passaggio di crescita, di carattere non ciclico, per il mondo dei trasporti. La quotazione al Nasdaq, finalizzata a raccogliere fondi nell'attuale scenario di mercato, e' chiaramente un riconoscimento e un sostegno alla direzione strategica di questo progetto', ha aggiunto Gerrit Marx, President Commercial and Speciality Vehicles, Cnh Industrial.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 03-03-20 16:35:00 (0443) 5 NNNN