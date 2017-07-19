Cloudflare: blackout digitale, fuori servizio centinaia di siti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 18 nov - Un blackout digitale ha colpito la societa' di infrastrutture internet Cloudflare, mettendo in difficolta' tantissimi siti e piattaforme di utilizzo giornaliero. Secondo Downdetector, ChatGPT di OpenAI e la piattaforma social media X di Elon Musk sembrano essere tra gli interessati dai problemi di Cloudflare. Cloudflare garantisce sicurezza, connessione e prestazioni a milioni di siti web e applicazioni online e agisce come una sorta di 'intermediario' tra il visitatore e il server del sito. Un portavoce di Cloudflare ha affermato che l'azienda ha osservato un "picco di traffico insolito" su uno dei suoi servizi intorno alle 12:20 italiane, causando errori in parte del traffico in transito sulla sua rete.

"Non conosciamo ancora la causa del picco di traffico insolito", ha aggiunto il portavoce. "Siamo tutti impegnati per garantire che tutto il traffico venga gestito senza errori". Il software di Cloudflare e' utilizzato da molte aziende in tutto il mondo, contribuendo a gestire e proteggere il traffico per una parte significativa dei siti web. Tra i servizi offerti c'e' la protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), ovvero quando un malintenzionato tenta di sovraccaricare il sistema di un sito web con cosi' tante richieste di traffico da impedirne il funzionamento.

Nel premercato, il titolo di Cloudflare scende del 3%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 18-11-25 14:57:12 (0460) 5 NNNN