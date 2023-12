Cloud: Mimit, ok Ue aiuti stato per 409 mln a 5 imprese per progetto Ipcei Cis

A favore di Engineering, Fincantieri, Reply, Tim e Tiscali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 5 dic - La Commissione europea ha autorizzato l'Italia a erogare fino a un massimo di 409 milioni di euro circa alle cinque imprese italiane - Engineering Ingegneria Informatica, Fincantieri, Reply, Tim, Tiscali Italia - che partecipano al progetto europeo Ipcei Cis sui servizi e le infrastrutture cloud. E' quanto riporta una nota del ministero delle Imprese e del made in Italy sottolineando che l'Ipcei Cis e' il principale progetto di politica digitale e industriale per l'Europa, attraverso il quale avviare lo sviluppo di un'infrastruttura cloud to edge sovrana in linea con i valori europei.

L'Italia partecipa al progetto anche con due centri di ricerca (Enea e Fondazione Bruno Kessler). Il totale di finanziamenti autorizzati dalla Commissione Ue e' di oltre 1,2 miliardi a livello europeo. Per quanto riguarda gli interventi sulle aziende italiane, l'investimento attivato dal sostegno pubblico a tali progetti - si legge nella nota - avra' un effetto leva attivando investimenti nazionali per circa 450 milioni. Il progetto europeo e' stato realizzato congiuntamente da 12 Stati membri della Ue: Italia, Germania (coordinatore), Belgio, Croazia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna e Ungheria che hanno riunito piu' di 100 aziende, tra cui molte pmi, Istituti di ricerca, per un volume di investimenti complessivo di circa 4 miliardi di euro.

