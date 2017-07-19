Clonit: diagnostica molecolare, acquisisce il 100% di Dia.Pro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 dic - Clonit - azienda leader in Italia nello sviluppo di test molecolari per malattie infettive e genetiche, partecipata dal fondo di private equity Equita Smart Capital ELTIF da luglio 2022, gestito da EQUITA Capital SGR - annuncia l'acquisizione del 100% di Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes, dai soci fondatori.

Si tratta di un'operazione strategica che permettera' a Clonit di raddoppiare le proprie dimensioni raggiungendo un fatturato di oltre 15 milioni di euro e di rafforzare la propria presenza all'estero, proseguendo il percorso di crescita iniziato nel 2022 con il supporto del Fondo volto alla creazione di un gruppo leader nel settore della diagnostica. L'ingresso di Dia.Pro nel perimetro del gruppo 'permettera' a Clonit - comunica la Societa' - di consolidare il posizionamento in specifiche nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, grazie a sinergie operative e all'ampiamento della gamma prodotti in portafoglio e delle competenze tecnico-scientifiche'. Inoltre, la forte vocazione internazionale di Dia.Pro, che esporta oltre l'80% del proprio fatturato in oltre 80 paesi nel mondo, consentira' a Clonit di accelerare il processo di internazionalizzazione soprattutto in mercati strategici quali il Medioriente e in Sud America. Nel completare l'Operazione, Clonit e' stata assistita dallo studio legale Dla Piper per tutti gli aspetti legali, da Spada Partners per le due diligence finanziaria e fiscale e da Minerva Corporate Finance in qualita' di financial advisor. Dia.Pro e i soci, nell'ambito dell'operazione, sono stati assistiti dallo Studio Legale Galbiati, Sacchi, Lamandini e Associati per tutti gli aspetti legali.



