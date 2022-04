Clessidra Factoring: lancia piattaforma "On Demand" dedicata a Pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 apr - Clessidra Factoring lancia la piattaforma Factoring On Demand, dedicata alle Pmi per richiedere l'anticipazione dei crediti via web.

'Factoring On Demand e' il primo tassello nel percorso evolutivo di Clessidra Factoring nel mondo del FinTech grazie al quale la societa' integra l'offerta commerciale nei confronti delle Pmi, e in particolare nei confronti di quelle che hanno limitato accesso al credito bancario', commenta Gabriele Piccini, amministratore delegato di Clessidra Factoring. 'Il portale sara' di supporto all'attivita' svolta dalla nostra rete commerciale, che potra' essere ancora piu' vicina alle Pmi di tutta Italia con un'offerta multicanale che vede i nostri specialisti al centro. Le persone continueranno, infatti, ad essere il motore pulsante del nostro modello di business', aggiunge Piccini.

Il processo di richiesta per le aziende avviene attraverso il portale, Factoring On Demand, la cui landing page permette a Clessidra Factoring di raccogliere le informazioni essenziali direttamente dalla Pmi richiedente. Se l'impresa rispetta i requisiti minimi, l'utente potra' accedere alla fase successiva per completare la propria richiesta indicando tutte le informazioni utili alla valutazione della stessa. Il processo potra' essere ripreso anche in momenti diversi dal prospect, attraverso l'utilizzo di apposito identificativo.

Il richiedente verra' costantemente aggiornato circa l'avanzamento tramite l'area a lui dedicata nel portale oltre alle notifiche via e-mail. In caso di delibera positiva il cliente verra' contattato dall'area manager di riferimento per la verifica delle informazioni raccolte e l'eventuale firma del contratto.

