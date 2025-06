Class Editori: gruppo Caltagirone al 2,5%, presenta lista minoranza per cda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Il gruppo Caltagirone detiene una partecipazione del 2,5% in Class Editori e ha presentato i propri candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nell'assemblea del prossimo 27 giugno. La partecipazione (8,075 milioni di azioni pari al 2,502%) e' detenuta dal veicolo VM2006 Srl che fa capo a Francesco Gaetano Caltagirone. Il gruppo, attraverso Caltagirone Editore, e' titolare di diverse testate giornalistiche nazionali e locali come Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Il Corriere Adriatico, Il Nuovo Quotidiano di Puglia e Leggo. Class e' controllato con quote superiori al 50% dal fondatore Paolo Panerai.

Per la carica di amministratore la lista di VM2006 e' composta da Massimo Caputi e Giulio Tersigni, per il collegio sindacale i candidati sono Sabrina Saccomandi come effettivo o Riccardo Romano come supplente.

fon

(RADIOCOR) 06-06-25 16:54:57 (0491) 5 NNNN