Clarivate: comprera' ProQuest per 5,3 miliardi di dollari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mag - Il fornitore di informazioni Clarivate ha dichiarato di aver accettato di acquisire ProQuest, fornitore di software, dati e analisi per istituzioni accademiche, di ricerca e nazionali, da Cambridge Information Group per 5,3 miliardi.

dollari compreso il rifinanziamento del debito ProQuest. Si creera' cosi' un fornitore globale di informazioni mission critical e soluzioni basate sui dati per la scienza e la ricerca. Il corrispettivo per l'acquisizione e' di circa 4 miliardi di dollari in contanti e 1,3 miliardi di dollari di capitale proprio. La transazione dovrebbe concludersi durante il terzo trimestre del 2021. Clarivate nel 2022 e per la meta' degli adolescenti nel 2023.Clarivate ha aggiunto che prevede di beneficiare di oltre 100 milioni di dollari di sinergie sui costi in tutta l'organizzazione entro 15-18 mesi dalla chiusura della transazione. Si stima inoltre di avere circa 65 milioni di dollari di risparmi fiscali annuali in contanti dalla struttura della transazione. "Si prevede che l'acquisizione generera' un forte flusso di cassa che consentira' a Clarivate di ridurre il proprio debito, continuare a investire nello sviluppo del prodotto e perseguire ulteriori opportunita' di sviluppo del business", ha aggiunto il gruppo.

Red-Sim

(RADIOCOR) 17-05-21 13:17:07 (0343) 5 NNNN