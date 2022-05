Civibank: Sparkasse concorda con Consob proroga Opa al 20 maggio

Adesioni al 47,2% capitale (sopra 60% con quota di Bolzano) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 mag - Sparkasse, la Cassa di Bolzano, ha "concordato con Consob" la proroga dell'opa su Civibank, la Cassa di Cividale, fino al prossimo 20 maggio. La decisione e' stata presa alla luce "del significativo incremento del flusso di azionisti CiviBank che in questi giorni si sono recati presso le filiali per aderire alle Offerte" che riguardano sia le azioni che i warrant emessi dalla banca, l'ultima autonoma del Friuli. La conclusione dell'opa era prevista inizialmente per venerdi' 6 maggio. Le adesioni, intanto, vanno avanti e ad oggi le azioni portate in adesione rappresentano il 47,2% del capitale di Civibank alle quali vanno aggiunte le azioni pari al 17,09% del capitale di cui Sparkasse era gia' titolare prima del lancio dell'Opa. La Cassa di Bolzano, inoltre, e' titolare di warrant CiviBank rappresentativi del 9,9% dei warrant in circolazione e quelli portati in adesione all'Opa sui warrant rappresentano il 44,3% dei warrant CiviBank in circolazione alla fine di marzo scorso.

