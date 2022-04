Civibank: l'opa di Sparkasse e' a un passo dal traguardo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 apr - La Fondazione Friuli potrebbe seguire lo stesso orientamento favorevole espresso dalle 'consorelle', Fondazione CariCarpi e Fondazione Cr Gorizia la scorsa settimana. Le tre fondazioni bancarie sono diventate azioniste di Civibank lo scorso anno in occasione dell'aumento di capitale da 50 milioni lanciato dalla banca friulana e complessivamente dengono poco meno del 3% del capitale. Il voto dei tre enti bancari quindi potrebbe apportare il numero di azioni decisive per il successo dell'offerta che termina il prossimo 6 maggio. Sparkasse offre 6,5 euro per azione e 0,55 euro per i warrant in circolazione (0,15 subito 0,4 euro differiti).

Il cda della banca, pur giudicando l'offerta di Bolzano tecnicamente non incongrua, ritiene, nel documento dell'emittente, che una valorizzazione adeguata sia piu' vicina a 10 euro per azione e di conseguenza anche la valutazione dei warrant andrebbe rivista al rialzo. Nel corso del week-end sulla stampa locale si e' schierato contro l'offerta il Vice presidente Andrea Stedile che in un'intervista ha dichiarato che solo il 4% dell'azionariato diffuso aveva aderito all'offerta prima del ponte del 25 aprile. Alla ricapitalizzazione Civibank del 2021 avevano partecipato varie realta' finanziarie del Nord Est, tra le quali la stessa Sparkasse che prima del lancio dell'opa aveva gia' il 17% del capitale, i due partner assicurativi Itas ed Helvetia, la Seac Fin di Trento, la multiutility BluEnergy di Udine, la Bper, le finanziarie Trentino Sviluppo e Iniziative Finanziarie Atesine e la finanziaria regionale Friulia che ha aderito all'offerta. Nei giorni scorsi, intanto, Sparkasse ha presentato, in due incontri sul territorio con i piccoli azionisti, la sua lista per il rinnovo del cda della banca all'assemblea del prossimo 29 aprile (25 maggio in seconda) che si confrontera' con quella antagonista guidata dalla presidente uscente.

Ggz

