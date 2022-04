Civibank: da Friulia "comportamento inatteso" su ok a Opa Sparkasse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 8 apr - "Inatteso il comportamento di Friulia, che non ha aspettato di leggere le posizioni ufficiali della friulana Civibank in risposta all'Opa lanciata da Sparkasse, ma ha regalato una pre-adesione ai sudtirolesi che l'hanno subito utilizzata ai propri fini comunicativi". Si esprimono cosi' in una nota i vertici di Civibank in relazione alla notizia della pre-adesione di Friulia all'Opa di Sparkasse definita come ostile dai vertici della banca friulana.

"Probabilmente - continua la nota della banca di Cividale del Friuli - ha pesato di piu' la prospettiva di realizzare subito i 440.000 euro di plusvalenza per rimpinguare il proprio bilancio (o valutazioni di altro tipo), dopo che la finanziaria regionale era entrata nel capitale di Civibank solo pochi mesi fa, ai prezzi scontati dell'aumento di capitale. Ben diversa la situazione delle migliaia di soci privati della banca, che hanno prezzi di carico piu' alti, e che hanno invece sostenuto la crescita della banca friulana in tutti questi anni. Purtroppo Friulia, di cui peraltro Civibank e' socia, non ha colto l'occasione di schierarsi a difesa dell'unica banca regionale rimasta autonoma, dimenticando il ruolo che Civibank, con testa e gambe in Friuli Venezia Giulia, ha avuto e potra' avere per l'imprenditoria e le famiglie del territorio e sottovalutando l'esperienza negativa di altre economie rimaste purtroppo senza banche regionali".

Col-ric

(RADIOCOR) 08-04-22 18:59:58 (0559) 5 NNNN