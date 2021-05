Cin-Moby: Antitrust proroga al 31 luglio procedimento rideterminazione sanzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - L'Antitrust proroga ulteriormente, dal 31 maggio al 31 luglio il procedimento di rideterminazione della sanzione da 29 milioni inflitta a Compagnia Italiana di Navigazione - Trasporto marittimo delle merci da/per la Sardegna, dopo la pronuncia del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato. Si legge nel bollettino dell'Autorita'. L'Antitrust aveva accertato che le societa' Moby e Compagnia Italiana di Navigazione "avevano posto in essere un abuso di posizione dominante consistente in un'unica e articolata strategia tesa all'esclusione dei concorrenti, nei mercati rilevanti, intenzionalmente realizzata per il tramite di un'azione di boicottaggio diretto e indiretto nei confronti delle imprese di logistica che si erano rivolte ai concorrenti, per scoraggiarle dall'avvalersi dei loro servizi di trasporto marittimo". E irrorato a carico delle societa' Moby e Compagnia Italiana di Navigazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 29.202.673,73 euro. Il Tar del Lazio ha poi accolto in parte il ricorso presentato dalle societa' disponendo la rideterminazione della sanzione e con sentenza del Consiglio di Stato del 1 aprile 2021, sono stati respinti tutti ricorsi presentati ed e' stata confermata la sentenza del Tar Lazio.

red-Ale

