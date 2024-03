Chip: Urso, investimento Silicon Box prevede anche 4 mld spese in 15 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - L'investimento di Silicon Box 'va a rafforzare questo comparto e si inserisce nella strategia italiana per la microelettronica', ha continuato Urso, spiegando che 'la nostra strategia ha una meta-obiettivo - far leva su esistente per aiutare ecosistema a fare un salto di qualita' e partecipare a pieno titolo nel confronto globale - e quattro sotto obiettivi, tutti sfidanti: irrobustire il chip design per rafforzare il mercato interno, mantenere e rafforzare il vantaggio italiano sull'elettronica di potenza, rafforzare il comparto dei macchinari in cui siamo gia' tra i leader globali, e collaborazione ai fini degli asset geopolitici globali'. In questo quadro, Urso ha ricordato che 'il Governo Meloni ha programmato di spendere 7 miliardi di euro in questo settore, una somma paragonabile solo a quanto stanziato per l'automotive' e, ha proseguito, 'queste risorse saranno impiegate su due assi di intervento: potenziamento di ricerca e sviluppo attraverso la creazione della fondazione Chips.it, collaborando sia con attori pubblici sia privati (tra cui Sony, Nxp...), sviluppare la partecipazione del nostro paese nell'ambito del Chips Act europeo'. Inoltre, ha continuato Urso, 'stiamo sviluppando i progetti di comune interesse europeo su microelettronica, su cui sono stati programmati 1,8 miliardi di euro. Abbiamo istituito con il decreto Asset un nuovo credito di imposta su ricerca e sviluppo su cui abbiamo previsto 550 milioni', spiegando che 'il secondo asset della nostra politica per potenziare ricerca e sviluppo e' rivolto al settore manufatturiero e per questo useremo il fondo nazionale per la microelettronica, per lo sviluppo di microprocessori e promuovere stabilimenti innovativi, in linea con il piano europeo contenuto nel Chips Act'. Inoltre, ha detto Urso, 'dobbiamo rafforzare le partnership internazionali con i paesi amici, perche' non possiamo affrontare la sfida globale da soli. Dobbiamo farlo con partner, per dare a noi e nostri partner una vera autonomia strategica' e tra questi partner 'oggi aggiungiamo felici Singapore, che non e' solo una piattaforma commerciale come l'abbiamo conosciuta negli anni passati, o una piattaforma finanziaria. Oggi Singapore e' anche una grande piattaforma tecnologica'.

