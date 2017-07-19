Cherry Bank: partecipazione in Banca Macerata passa dal 9,7% al 19,1%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 30 dic - Cherry Bank ha incrementato la propria partecipazione in Banca Macerata dal 9,7% al 19,1%, attraverso acquisizioni effettuate da venditori del territorio, rafforzando cosi' la propria posizione di primo socio nella banca marchigiana.

L'operazione si e' perfezionata a seguito dell'autorizzazione ricevuta dalla Banca Centrale Europea e "rappresenta - si legge in una nota della societa' - un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della presenza di Cherry Bank nelle Marche, area nella quale e' gia' operativa con propri sportelli nel nord della regione (Pesaro, Montecchio e Lucrezia) e che intende sviluppare ulteriormente sia attraverso una presenza diretta sia mediante accordi di collaborazione".

L'investimento si inserisce in un percorso iniziato nella primavera del 2024, quando Cherry Bank divenne primo azionista acquisendo il 9,7% del capitale dell'Istituto marchigiano. "Il rafforzamento della presenza di Cherry Bank - prosegue la nota - consentira' di presidiare in modo piu' strutturato un'area ad alto potenziale, sostenendo imprese e famiglie con un'offerta di credito e servizi finanziari in grado di accompagnare i processi di crescita, investimento e internazionalizzazione dell'economia regionale".

Nel contesto dell'Operazione, Prometeia ha agito in qualita' di advisor finanziario dei soci venditori.

Ric-

(RADIOCOR) 30-12-25 09:26:27 (0186) 5 NNNN