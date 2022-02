Cfa Society Italy: al via la Research Challenge 2022, focus su Reply

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Cfa Society Italy annuncia l'avvio della Cfa Research Challenge 2022, la competizione di finanza organizzata da Cfa Institute, alla quale ogni anno partecipano le migliori universita' al mondo. In collaborazione con FactSet e Kaplan Schweser, Cfa Society Italy coordina la sfida locale che coinvolge dieci atenei italiani e rinnova il suo impegno formativo e professionale a favore degli studenti.

All'edizione 2022 prendono parte Universita' Cattolica di Milano, Politecnico di Milano, Universita' Ca' Foscari Venezia, Universita' di Firenze, Universita' di Pavia, Universita' di Bologna, Libera Universita' di Bolzano, Universita' Politecnica delle Marche, Universita' di Roma Tor Vergata e Universita' di Napoli Federico II. Ciascun team, disponendo delle competenze di merito di un mentor e professionista Cfa e dei sistemi analitici e finanziari FactSet, ha il compito di analizzare una societa' quotata in Borsa Italiana. L'oggetto di studio e' Reply, societa' di consulenza specializzata in soluzioni digitali e attiva a livello globale. ll team vincitore della finale italiana - che si terra' in presenza nell'headquarter milanese di Reply martedi' 1 marzo - avra' l'opportunita' di partecipare alla finale regionale Emea il prossimo 28 aprile. La finale globale si disputera' il 16 maggio con le squadre finaliste di Europa, Asia Pacifico e Americhe mentre la proclamazione si terra' il 17 maggio nel corso dell'evento mondiale 'Alpha Summit Global' di Cfa Institute. 'La Cfa Institute Research Challenge e' una competizione altamente formativa che consente di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, combinando le conoscenze accademiche con le tecniche e gli strumenti utilizzati dai professionisti del settore finanziario e riproducendo l'esperienza di un ufficio di ricerca di societa' di gestione o di Investment Bank - spiega Giuliano Palumbo, presidente di Cfa Society Italy -. Questa competizione consente inoltre di poter dar luce, in un contesto globale, non solo alle nostre Universita' che, come spesso e' accaduto negli anni passati, si sono posizionate tra le finaliste a livello europeo, ma permette anche di far conoscere brillanti realta' italiane come Reply che quest'anno sara' oggetto di analisi. Siamo lieti di collaborare con aziende di successo a valore aggiunto come FactSet e Kaplan Schweser, che supportano la realizzazione dell'iniziativa".

Cop-Com

(RADIOCOR) 16-02-22 12:57:10 (0373) 5 NNNN