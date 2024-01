Certy: presentato al Ces sistema di intelligenza artificiale per il fashion -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 gen - Al Ces il Certy Ad Builder ha attirato l'attenzione di aziende e investitori da tutto il mondo, con un feedback positivo, sottolinea la startup, che testimonia l'applicabilita' del sistema su qualsiasi ambito della comunicazione online e sul mercato del fashion, non solo per la creazione degli annunci di vendita ma anche per le recensioni.

Inizialmente aperto per le aziende, Certy ha annunciato che il servizio sara' disponibile a breve anche per tutti gli utenti che ne hanno bisogno, offrendo loro un sistema che trasformera' il modo di vendere su Subito.it, Vinted, ma anche quello di lasciare recensioni, costruire siti di e-commerce e comunicare in tutti i mezzi di comunicazione.

com-Ale

(RADIOCOR) 21-01-24 15:05:36 (0352) 5 NNNN