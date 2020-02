Cereali Chicago: Prezzi contrastati, frumento subisce concorrenza russa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 feb - I prezzi dei principali cereali quotati al Cbot viaggiano contrastati. Mentre il frumento e il mais sono in calo, la soia rimbalza da due sedute caratterizzate dalle forti perdite in seguito ai timori per il coronavirus e per i suoi possibili effetti sull'economia globale. Il frumento invece subisce la pressione della concorrenza proveniente dalla Russia che beneficia delle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli e del declino del rublo contro il dollaro.

