Cereali Chicago: commento di chiusura di lunedi' 6 luglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 lug - Chiusura in rialzo per i principali cereali quotati al Cbot di Chicago. A spingere in alto i prezzi sono stati il caldo e l'umidita' di questi giorni nel Midwest, dove le stesse condizioni sono previste per tutta la settimana; inoltre, il dipartimento dell'Agricoltura ha pubblicato un rapporto da cui emerge una qualita' dei raccolti inferiore alle attese. Per quanto riguarda l'export, il grano statunitense sta subendo la concorrenza di quello di Russia e Unione Europea; Mosca, secondo Commerzbank, dovrebbe di nuovo essere il maggior esportatore di grano al mondo per il 2020-2021.

