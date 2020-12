Cereali Chicago: commento di chiusura di lunedi' 28 dicembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 dic - Seduta in ribasso per i principali cereali quotati al Cbot, fatta eccezione per il mais, grazie al report positivo sulle vendite. Il dipartimento dell'Agricoltura ha reso noto che oltre 500.000 tonnellate di soia e circa 150.000 tonnellate di mais sono state vendute dagli esportatori privati a destinazioni non precisate. In ribasso il prezzo dei semi di soia, dopo aver toccato i massimi dal 2014 grazie agli acquisti da parte della Cina: il maggior importatore di soia al mondo ha acquistato oltre 6 milioni di tonnellate di semi dagli Stati Uniti, lo scorso mese, piu' del doppio rispetto ai 2,6 milioni importati nel novembre del 2019. Sul mercato incidono le preoccupazioni meteorologiche per la siccita' insistente in Brasile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 29-12-20 08:04:45 (0094)FOOD 5 NNNN