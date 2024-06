Cereali Chicago: apertura in calo al Cbot di Chicago

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 17 giu - Apertura in calo al Cbot di Chicago, a causa di una serie di vendite tecniche e di prospettive favorevoli per i raccolti in tutto il mondo. Gli investitori hanno aumentato le loro posizioni corte nette, ovvero le scommesse su prezzi piu' bassi, sulla soia, sul mais e sul frumento, nella settimana all'11 giugno, secondo i dati della Commodity Futures Trading Commission. Le previsioni sui raccolti in Europa sono state riviste in rialzo da Coceral, l'associazione europea che rappresenta le imprese della filiera delle materie prime. In Canada, la pioggia prevista aiuterebbe la prospettiva sui raccolti di grano. Pioggia in aiuto anche della regione del Mar Nero.

Passando alle previsioni meteorologiche statunitensi, forti tempeste sono previste ancora in zone del nord dell'Iowa e del sud del Minnesota, secondo il National Weather Service.

Tra Iowa e Illinois, invece, attese temperature molto alte, cosi' come in zone di Michigan, Indiana e Ohio.

