Cereali: -15% produzione nazionale grano duro 2024 a 3,5 mln di tonnellate

Crollano raccolti al Sud; qualita' ottima (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - La produzione nazionale 2024 di frumento duro fa registrare una contrazione significativa dei volumi che dovrebbero situarsi complessivamente a 3,51 milioni di tonnellate, con una riduzione del 15% circa rispetto alla produzione 2023. Lo indica Italmopa, l'associazione che rappresenta l'industria molitoria nazionale. Alla flessione della disponibilita' di prodotto nazionale fa da contraltare un'ottima qualita' tecnologica e merceologica della materia prima. 'L'andamento climatico, con condizioni particolarmente siccitose, verificatosi in alcuni dei principali areali produttivi del Sud Italia - spiega il presidente della sezione molini a frumento duro di Italmopa Vincenzo Martinelli - ha determinato, in tali zone, una forte riduzione delle rese produttive, con conseguente calo dei livelli di produzione particolarmente marcato in Sicilia ma anche, seppur in misura minore, in Puglia ed in Basilicata. La situazione appare invece migliore nelle altre principali Regioni di produzione ed in particolare nel Centro-Nord. La Puglia, con una produzione stimata di 690mila tonnellate, precede, in termini di volumi, le Marche (550mila tonnellate) e l'Emilia Romagna (500mila), mentre la Sicilia, che nel 2023 rappresentava il principale bacino di produzione, risulta ormai, nel 2024, la quarta Regione per volume produttivo con 380mila tonnellate'.

