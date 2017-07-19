Centrale Latte Roma: vendite sfiorano il 50% del mercato della capitale
I dati diffusi in occasione Giornata mondiale del latte (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 giu - In occasione della giornata mondiale del latte, istituita dalla Fao, la Centrale del Latte di Roma ribadisce il proprio impegno nel settore lattiero-caseario del Lazio, mettendo al centro della propria strategia il latte fresco, alimento simbolo di sicurezza alimentare, per 'valorizzare il legame indissolubile con il territorio e puntare tutto sulla freschezza e sulla qualita' della filiera corta'. I dati di mercato confermano la centralita' del fresco nelle abitudini dei romani: la Centrale detiene infatti una quota di consumatori superiore al 28% nel Lazio, dato che sfiora il 50% nel mercato di Roma.
Un primato che trova riscontro soprattutto nelle proiezioni delle quote a volume di latte fresco, in crescita nel 2025 dello 0,6%, 'segno di una rinnovata fiducia dei consumatori verso i prodotti di alta qualita' e di prossimita''.
com-arl.
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