Censis: gap significativo prestiti a imprese al Sud e per piu' piccole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - "Il tasso di interesse medio sui nuovi prestiti per le imprese risulta in calo da 7 trimestri consecutivi, avendo raggiunto il picco del 5,75% nel terzo trimestre del 2023 e attestandosi al 3,99% nel secondo trimestre 2025. Permangono differenze significative nell'erogazione del credito a seconda delle dimensioni aziendali. Tra dicembre 2023 e dicembre 2024 la contrazione dei prestiti e' stata incisiva tra le microaziende a rischio alto o elevato (-7,92%, in aumento rispetto al -7,18% del dicembre 2024), per le medie imprese a rischio basso (-5,96% a dicembre 2024, con un parziale recupero a -3,63% nel dicembre successivo). L'espansione del credito ha riguardato solo le grandi imprese a rischio basso, ma nell'ultimo periodo la riduzione dei prestiti e' stata meno selettiva anche per le microimprese a rischio basso (-0,68%) e per le piccole imprese con un livello di rischio contenuto (-2,4%). Differenze sostanziali per le imprese del Mezzogiorno: lo spread del Taeg tra imprese in Calabria e Lazio era di 151 punti nel secondo trimestre del 2024, tra Calabria e Friuli Venezia Giulia raggiunge i 159 punti nel secondo trimestre del 2025". Lo rileva il Censis.

