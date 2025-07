Cementir: utile netto primo semestre cala a 73,5 milioni (-24%) -2

In Turchia ricavi penalizzati da svalutazione valuta locale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - Cementir indica che nel primo semestre i volumi venduti di cemento e clinker, pari a 5,1 milioni di tonnellate, sono rimasti pressoche' stabili rispetto al medesimo periodo del 2024, grazie all'incremento registrato in Turchia, nell'area 'Nordic e Baltici' e in Malesia, che ha compensato la riduzione dei volumi nelle altre aree geografiche.

I volumi di vendita del calcestruzzo, pari a 2,2 milioni di metri cubi, sono aumentati dell'1,5%, guidati dal positivo andamento della Turchia e della Norvegia, con un contributo piu' contenuto del Belgio, mentre si e' registrata una flessione in Danimarca e Svezia. I volumi di vendita degli aggregati sono stati pari a 5,2 milioni di tonnellate, in crescita del 4,8% rispetto al primo semestre del 2024, con incrementi in Turchia e Danimarca, stabilita' in Belgio e una flessione in Svezia.

Cementir aggiunge che nel secondo trimestre i volumi venduti di cemento e clinker, pari a 2,9 milioni di tonnellate, hanno registrato un aumento del 5,6% rispetto al medesimo periodo del 2024. Questo risultato riflette il buon andamento delle vendite in Turchia, Danimarca e Stati Uniti; al contrario si e' registrata una contrazione dei volumi in Belgio, Egitto e nell'area Asia Pacifico.

Nel dettaglio della Turchia, i ricavi si sono attestati a 165 milioni (dati non-Gaap), in crescita del 5% rispetto ai primi sei mesi del 2024 (157,2 milioni), penalizzati dalla svalutazione del 20% della lira turca rispetto al tasso di cambio medio dell'Euro del primo semestre 2024. I volumi di vendita di cemento sul mercato domestico sono aumentati del 5% rispetto al primo semestre 2024, con un netto miglioramento nel secondo trimestre, in un contesto economico che in Turchia e' ancora segnato da "alta inflazione, instabilita' politica e tassi d'interesse molto elevati".

