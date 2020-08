Cdp: Venture Capital Sgr investe 5,7 mln in 30 startup del Mezzogiorno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ago - Cdp Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione ha deliberato investimenti per 5,7 milioni di euro, nell'ambito del programma Seed per il Sud, dedicato a sostenere le giovani imprese innovative del Mezzogiorno. Gli investimenti, si legge in una nota, "sono destinati a 30 startup in fase seed e pre-seed, selezionate fra le 67 realta' esaminate, in partnership con 18 acceleratori accreditati nel Mezzogiorno

Gli accordi sono gestiti dal Fondo Italia Ventures II, che allarga con questa operazione il proprio plafond da 6 a 8 milioni di euro per futuri investimenti

Su 30 interventi deliberati, 23 sono stati siglati e i prossimi 7 sono in chiusura nelle prime settimane di settembre. 14 startup sono residenti in Campania, 8 in Puglia, 4 in Calabria, 3 in Sicilia e 1 in Sardegna. Sei di questi sono co-investiti dal Fondo Acceleratori

L'investimento ha generato un effetto attrattivo di altri capitali privati per 4,3 milioni di euro, portando il collocamento complessivo a 10 milioni di euro".

