CdP Real Asset Sgr: Scotti, al lavoro su piano per riaffermare nostro ruolo sistemico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 13 set - 'Stiamo approfondendo i piani d'azione per riaffermare ancora di piu' il nostro ruolo sistemico sul mercato, di catalizzatore di risorse nazionali e internazionali, per dare risposta alle esigenze del territorio'. Lo ha detto l'amministratore delegato di CdP Real Asset Sgr, Giancarlo Scotti, nell'ambito della 32esima edizione del Forum di Scenari Immobiliari, in corso a Rapallo, sottolineando che il gruppo ha avviato i lavori per il nuovo piano industriale. Scotti ha messo in luce i progetti operativi e i risultati raggiunti dalla societa' nell'ultimo anno, come l'ampliamento dell'offerta sul fronte dell'abitare sociale in risposta all'emergenza abitativa, progressivamente estesa alle '3 S' dell'abitare sociale (social, student e senior housing), l'avvio di progetti di recupero degli spazi urbani e l'estensione dell'attivita' a sostegno del settore turistico-ricettivo per intercettare le nuove tendenze del turismo al supporto a investimenti in transazione energetica e in economia circolare, in linea con l'Agenda Europea 2030.

