Cdp: per cessione ex caserme Guido Reni e' momento della decisione

Entro fine mese decisione sull'offerta di Coima e partners (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 ott - Cassa Depositi e' Prestiti e' prossima al momento della decisione sul progetto di rigenerazione urbana delle ex caserme Guido Reni di Roma, nel quartiere Flaminio, con uno sviluppo immobiliare per vari usi da oltre 45mila metri quadrati e con una parte destinata al pubblico dove sorgera' il nuovo Museo della Scienza della Capitale, progetto che sta a cuore alla giunta Gualtieri che ha gia' individuato con un bando pubblico i progettisti. Il 'progetto Ercole' cosi' battezzato da Cdp Real Asset Sgr, proprietaria dell'area e soggetto venditore, e' approdato giovedi' scorso, apprende Radiocor, sul tavolo della capogruppo Cassa spa dove e' stato ascoltata un'informativa dell'amministratore delegato della Sgr, Giancarlo Scotti, seguita da un dibattito in consiglio, molto partecipato. C'e' un'unica offerta vincolante sul tavolo, presentata dal gruppo Coima con altri investitori, e la Sgr deve decidere entro fine mese. Il dossier Guido Reni e' una delle piu' importanti operazioni immobiliari di quest'anno per il mercato italiano e suscita molti appetiti. Il valore che circola e' di 500 milioni. Cdp Real Asset Sgr (70% Cassa spa, 15% Abi, 15% Acri) ha ricevuto un'offerta superiore al valore di carico dell'area anche se l'asset e' stato svalutato in bilancio e deve decidere, in un senso o nell'altro entro fine mese. La vendita era la strategia decisa ma ci sarebbero voci secondo le quali Cassa sarebbe stata invitata a riconsiderare tutta l'operazione e a valorizzarla in modo differente. In Cdp ci sono fautori della vendita per la convenienza economica dell'operazione.

