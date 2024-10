Cdp: per cessione ex caserme Guido Reni e' momento della decisione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 ott - Il 'dossier' Guido Reni per Cdp ha una lunga gestazione, con una procedura imbastita gia' nel 2022. A novembre dello scorso anno e' partita la fase competitiva, con le prime manifestazioni di interesse presentate a marzo da una quindicina di nomi, tra i maggiori sviluppatori presenti sul mercato italiano. L'iter e' proseguito fino alla fase delle offerte vincolanti a luglio, dove e' rimasto in campo solo il progetto presentato da Coima, guidata da Manfredi Catella, con un pool di coinvestitori. Dopo i 90 giorni di prassi, e' arrivata da Cassa una richiesta di piu' tempo e la disponibilita' dell'acquirente si e' allungata a fine ottobre. L'offerta per le ex caserme, ha dichiarato Catella nei giorni scorsi interpellato da Radiocor "e' a valori di mercato per definizione essendo il risultato di una procedura competitiva oltre alla possibilita' a discrezione di Cassa di partecipare ai risultati dell'operazione". Cdp quindi potrebbe partecipare anche sottoscrivendo una quota del veicolo che e' il candidato acquirente. Secondo indiscrezioni tuttavia gruppo di via Goito potrebbe dover giocare un ruolo diverso nel progetto di grande visibilita' e impatto per la Capitale considerando anche l'importanza urbanistica dell'area, tra il polo sportivo del Foro Italico e il distretto culturare formato dal Maxxi e dal vicino Auditorium Parco della Musica.

Cdp spa non ha titolo per deliberare sul tema ma certamente puo' dare l'imput su un eventuale cambio di strategia riguardo allo sviluppo immobiliare. L'offerta messa in campo da Coima ha raccolto importanti coinvestitori. Il veicolo che si e' fatto avanti per la proposta di acquisto e' il fondo Esg City Impact al quale partecipano, tra gli altri, alcune delle maggiori Casse previdenziali privatizzate e Fondazioni bancarie del calibro di Compagnia di Sanpaolo e Fondazione Cariparo. Catella ha ricordato l'assistenza, come advisor finanziario, di Intesa Sanpaolo. Tra gli spettatori interessati ad un epilogo favorevole per lo sviluppo dell'area c'e' ovviamente il Comune di Roma che con questa procedura ha la certezza di incassare 43 milioni di oneri straordinari che lo sviluppatore dovra' al Campidoglio per la realizzazione del Museo della Scienza. Il Campidoglio ha organizzato un bando pubblico per la realizzazione del Museo che sorgera' su un'ampia porzione dell'ex 'Stabilimento Militare Materiali Elettronici e di Precisione' di via Guido Reni. Al bando hanno partecipato 70 progettisti. Il vincitore e' stato Science Forest, raggruppamento formato da giovani architetti italiani.

Ggz

