Cdp: oltre 700mila euro in Ucraina per nuove apparecchiature negli ospedali
Focus su ambito materno-infantile, forniture da luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - Sostenere la popolazione ucraina e rafforzare la continuita' dei servizi sanitari sono gli obiettivi dell'iniziativa di solidarieta' promossa da Fondazione Cdp, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, finalizzata all'acquisto di apparecchiature diagnostiche per gli ospedali del Paese. Alla donazione da oltre 700mila euro, si legge in una nota, hanno contributo diverse aziende e fondazioni italiane. Le risorse hanno consentito l'acquisto di 10 dispositivi medici, con un focus specifico sull'ambito materno-infantile. Attraverso la sinergia con il dipartimento della Protezione Civile, impegnato nel coordinamento operativo e logistico delle operazioni, e le Regioni Toscana e Veneto, che hanno reso disponibili le apparecchiature, le forniture saranno consegnate agli ospedali destinatari a partire dall'inizio di luglio. Di seguito l'elenco delle societa' che hanno contribuito attraverso le fondazioni: Ansaldo Energia, Autostrade per l'Italia, Fincantieri, Poste Italiane, Snam, Terna, Tim, Italgas, Leonardo, Nexi, Open Fiber, Sace, societa' di Cdp, Webuild.
com-liv
(RADIOCOR) 26-06-26 13:26:19 (0321) 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Italgas
|10,41
|+0,82
|14.55.02
|10,315
|10,515
|10,40
|Poste Italiane
|28,22
|-0,14
|14.55.02
|27,97
|28,31
|28,25
|Nexi
|3,459
|-1,48
|14.55.04
|3,452
|3,533
|3,49
|Snam
|6,288
|-0,41
|14.55.06
|6,282
|6,35
|6,35
|Terna
|10,265
|+0,44
|14.55.03
|10,18
|10,285
|10,24
|Webuild
|2,278
|-4,29
|14.55.04
|2,274
|2,366
|2,364
|Fincantieri
|9,77
|-5,15
|14.54.40
|9,618
|10,20
|10,145