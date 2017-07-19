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            Cdp: oltre 700mila euro in Ucraina per nuove apparecchiature negli ospedali

            Focus su ambito materno-infantile, forniture da luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - Sostenere la popolazione ucraina e rafforzare la continuita' dei servizi sanitari sono gli obiettivi dell'iniziativa di solidarieta' promossa da Fondazione Cdp, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, finalizzata all'acquisto di apparecchiature diagnostiche per gli ospedali del Paese. Alla donazione da oltre 700mila euro, si legge in una nota, hanno contributo diverse aziende e fondazioni italiane. Le risorse hanno consentito l'acquisto di 10 dispositivi medici, con un focus specifico sull'ambito materno-infantile. Attraverso la sinergia con il dipartimento della Protezione Civile, impegnato nel coordinamento operativo e logistico delle operazioni, e le Regioni Toscana e Veneto, che hanno reso disponibili le apparecchiature, le forniture saranno consegnate agli ospedali destinatari a partire dall'inizio di luglio. Di seguito l'elenco delle societa' che hanno contribuito attraverso le fondazioni: Ansaldo Energia, Autostrade per l'Italia, Fincantieri, Poste Italiane, Snam, Terna, Tim, Italgas, Leonardo, Nexi, Open Fiber, Sace, societa' di Cdp, Webuild.

            com-liv

            (RADIOCOR) 26-06-26 13:26:19 (0321) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Italgas 10,41 +0,82 14.55.02 10,315 10,515 10,40
            Poste Italiane 28,22 -0,14 14.55.02 27,97 28,31 28,25
            Nexi 3,459 -1,48 14.55.04 3,452 3,533 3,49
            Snam 6,288 -0,41 14.55.06 6,282 6,35 6,35
            Terna 10,265 +0,44 14.55.03 10,18 10,285 10,24
            Webuild 2,278 -4,29 14.55.04 2,274 2,366 2,364
            Fincantieri 9,77 -5,15 14.54.40 9,618 10,20 10,145


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