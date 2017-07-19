Cdp: oltre 700mila euro in Ucraina per nuove apparecchiature negli ospedali

Focus su ambito materno-infantile, forniture da luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - Sostenere la popolazione ucraina e rafforzare la continuita' dei servizi sanitari sono gli obiettivi dell'iniziativa di solidarieta' promossa da Fondazione Cdp, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, finalizzata all'acquisto di apparecchiature diagnostiche per gli ospedali del Paese. Alla donazione da oltre 700mila euro, si legge in una nota, hanno contributo diverse aziende e fondazioni italiane. Le risorse hanno consentito l'acquisto di 10 dispositivi medici, con un focus specifico sull'ambito materno-infantile. Attraverso la sinergia con il dipartimento della Protezione Civile, impegnato nel coordinamento operativo e logistico delle operazioni, e le Regioni Toscana e Veneto, che hanno reso disponibili le apparecchiature, le forniture saranno consegnate agli ospedali destinatari a partire dall'inizio di luglio. Di seguito l'elenco delle societa' che hanno contribuito attraverso le fondazioni: Ansaldo Energia, Autostrade per l'Italia, Fincantieri, Poste Italiane, Snam, Terna, Tim, Italgas, Leonardo, Nexi, Open Fiber, Sace, societa' di Cdp, Webuild.

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(RADIOCOR) 26-06-26 13:26:19 (0321) 5 NNNN