Cdp: ok Corte dei conti a gestione 2024, 'Coerente con il Piano strategico' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - Nel 2024 "le linee di intervento hanno anche riguardato la competitivita', soprattutto per il rafforzamento dell'ecosistema di imprese, infrastrutture e pubbliche amministrazioni italiane, e il consolidamento della sicurezza economica, riducendo i fattori di dipendenza dall'estero. La Societa' ha inoltre promosso iniziative a supporto dell'economia italiana per il sostegno sia alle imprese, direttamente e in modo complementare al sistema bancario, che alla pubblica amministrazione, per la realizzazione di investimenti per il sistema infrastrutturale e i progetti in ambito energetico, digitale e sociale, anche con il concorso di operatori di mercato. In materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, si segnalano iniziative ad elevato impatto socioeconomico nei Paesi emergenti, mediante risorse proprie e fondi di terzi, nonche' il supporto e la consulenza alla pubblica amministrazione, nelle fasi di programmazione e progettazione, anche con riguardo al Pnrr".

Nella gestione di riferimento, "anche la spesa per amministratori e sindaci del Gruppo segna un incremento di 2,8 milioni, in virtu' soprattutto dei maggiori oneri registrati da Fincantieri (+1,3 milioni) e da Fondo Italiano di Investimento Sgr (+1 milione).La spesa per il personale sale del 37,6%, soprattutto per l'accantonamento al Fondo di solidarieta' del settore creditizio, oltre che per la crescita programmata dell'organico e per gli effetti del rinnovo del Ccnl. In incremento, infine, anche il costo del personale del Gruppo Cdp, rispetto al 2023 (+10,3%), trainato dagli aumenti registrati nella capogruppo e in alcune societa' del gruppo stesso".

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