Cdp: inaugurata nuova sede territoriale del gruppo a Milano

Annunciato anche il lancio dell'Acceleratore Fintech (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - E' stata inaugurata oggi, con un evento tutto in digitale, la nuova sede territoriale di Cassa Depositi e Prestiti a Milano, nell'ambito di un piu' ampio progetto finalizzato a rafforzare sempre piu' l'impegno del gruppo Cdp in Lombardia.

La sede milanese, all'interno degli uffici CDP di via San Marco, diventera' il nuovo punto di accesso all'offerta del gruppo e consentira' di supportare circa 50.000 imprese e 2.000 enti pubblici presenti in Lombardia, valorizzando le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali, riferisce una nota. L'inaugurazione si inserisce nel piu' ampio piano di avvicinamento al territorio, che ha gia' visto l'apertura delle sedi di Firenze, Genova, Napoli, Torino, e Verona, cui seguiranno, tra le altre, Ancona, Bari e Roma. La nuova apertura di Milano e' stata anche l'occasione per annunciare il lancio dell'Acceleratore Fintech. Il progetto ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo in Italia di uno dei maggiori ecosistemi di innovazione in ambito Fintech ed Insurtech, ricercando e supportando fino a 50 startup in 3 anni, con una dotazione iniziale di 1,65 milioni di euro, interamente sottoscritti da Cdp Venture Capital Sgr, che ha inoltre deliberato ulteriori 2 milioni di euro per successivi follow-on post accelerazione.

'L'inaugurazione della nuova sede territoriale di Milano rafforza il rapporto storico di Cdp con il capoluogo lombardo ma e' anche l'occasione per lanciare un importante strumento a supporto delle startup. L'Acceleratore Fintech e' un'iniziativa per valorizzare la principale piazza finanziaria del Paese, che ci aspettiamo diventi sempre piu' un centro di innovazione digitale di riferimento a livello europeo, rendendola ancora piu' attrattiva in termini economici e di capitale umano', ha dichiarato il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini.

com-che

(RADIOCOR) 15-12-20 13:16:20 (0350) 5 NNNN