Cdp: cambio della guardia alla sgr immobiliare, arriva Turicchi
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 ott - Cambio della guardia alla guida di Cdp Real Asset Sgr, la societa' immobiliare del gruppo. Alla guida operativa arriva Antonino Turicchi, gia' presidente di Ita, che prende il posto di Giancarlo Scotti. Il cambio della guardia si apprende da fonti finanziarie in assenza di una comunicazione ufficiale da parte della capogruppo Cassa spa. L'avvicendamento spiega il silenzio degli ultimi mesi sul progetto di sviluppo immobiliare delle caserme ex Guido Reni a Roma, con il procedimento competitivo che ha coinvolto molti big del settore immobiliare che da settimane brancolavano nel buio sulle scelte di Cassa. Alcune delle offerte non vincolanti su Guido Reni, ricorda un addetto ai lavori, scadono a fine ottobre, il rischio di un ennesimo rinvio dell'assegnazione dello sviluppo immobiliare in un quadrante strategico della Capitale, con conseguente slittamento anche per il via ai lavori del Museo della Scienza, caro alla giunta Gualtieri, e' dietro l'angolo.
Ggz
