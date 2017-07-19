Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Cdp: 1,8 miliardi a Unicredit per sostenere la crescita delle imprese italiane

            Le risorse saranno usate dalla banca con nuovi prestiti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - Rafforzare l'accesso al credito e sostenere sia la crescita sia la competitivita' delle imprese italiane di minori dimensioni in Italia e all'estero, con attenzione al Mezzogiorno: e' questo l'obiettivo dei due finanziamenti obbligazionari senior preferred unsecured per complessivi 1,8 miliardi di euro che Cassa Depositi e Prestiti ha interamente sottoscritto a favore di Unicredit. Lo si legge in una nota.

            Le risorse - suddivise in due tranche da 800 milioni e 1 miliardo - saranno impiegate dalla banca attraverso nuovi prestiti, di importo unitario fino a un massimo di 20 milioni e di durata non inferiore a 24 mesi, per sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle Pmi e Mid-cap italiane. In particolare, Unicredit si e' impegnata a destinare almeno il 51% delle risorse a favore delle Pmi operanti su tutto il territorio nazionale e almeno il 51% a imprese con sede legale e/o operativa in una delle otto Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Almeno il 10% della seconda emissione obbligazionaria sara' destinata al finanziamento di 'Green Buildings'.

            L'iniziativa si inserisce nel piu' ampio rapporto di collaborazione tra CDP e UniCredit che, grazie allo strumento del funding obbligazionario, ha gia' permesso a oltre 3.400 imprese italiane di ottenere nuovo credito per un valore complessivo superiore a 1,5 miliardi di euro, dal 2022.

            com-vec

            (RADIOCOR) 20-07-26 11:37:15 (0231) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Unicredit 80,97 +0,46 13.15.16 79,97 81,31 80,49


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.