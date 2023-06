Ccfs: ok a bilancio 2022, banchiere Giampiero Bergami nuovo a.d.

Utile 515mila euro, Pfn positiva per 17,7 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 giu - Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (Ccfs) nel bilancio 2022 ha centrato gli obiettivi definiti dal Piano strategico, presentando un utile netto di gestione di oltre 515mila euro, (migliore sia rispetto al 2021 sia al preventivo). I conti sono stati approvati dall'assemblea generale dei soci, che ha visto la chiusura del mandato del cda e 'un passaggio di consegne nel segno della continuita'' ai vertici del Consorzio: il nuovo board, appena insediato, ha eletto infatti alla presidenza Andrea Lazzeretti, direttore Amministrazione e finanza di Nova Coop, la cooperativa di consumatori del Piemonte (finora vicepresidente di Ccfs). Nominato come nuovo amministratore delegato Giampiero Bergami (gia' in Mps, Unicredit e Popolare di Bari) che assume l'incarico finora affidato a Pier Luigi Martelli. Con il mandato del cda, recita una nota, 'si chiude con successo anche il Piano strategico 2020-2023, che ha focalizzato la mission del Consorzio sull'intermediazione creditizia verso i soci, per dare sostegno e impulso alla cooperazione'.

L'esercizio 2022 termina per Ccfs con depositi sociali - raccolta da soci - a 609 milioni (da 611 nel 2021), un dato superiore alla previsione di 546 milioni, con una posizione finanziaria netta positiva per 17,7 milioni. Sotto il profilo finanziario, l'esposizione verso il sistema bancario e' stata di 86 milioni, dimezzata rispetto al 2019. Tra gli elementi salienti anche il recupero del margine di interesse (3,7 milioni contro i 2,2 del 2021), costo sotto controllo (3,6 milioni, incluse le spese legali straordinarie) e accantonamenti anche di tipo prudenziale (4,1 milioni contro 5,5 milioni), vista l'esigenza in calo delle svalutazioni.

Con il 2022 si e' chiuso il piano triennale che prevedeva una generale riduzione dei rischi e della leva finanziaria, mentre lo scorso anno e' stato approvato il Piano 2023-2025 che prevede, tra l'altro, una ulteriore riduzione dell'indebitamento bancario.

Enr-

(RADIOCOR) 30-06-23 15:25:44 (0443) 5 NNNN