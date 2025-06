Ccb: in Trentino vede +3,4% annuo commissioni al 2027, crediti +0,8%

Margine di interesse in calo del 2,9% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - Margine di interesse in calo del 2,9% medio annuo dal 2024 al 2027, commissioni in crescita del 3,4% e costi in aumento del 3,1%, per un rapporto cost/income atteso in salita al 60%. Sono alcuni degli obiettivi reddituali per le banche affiliate al gruppo Cassa Centrale del Trentino-Alto Adige, secondo quanto emerge dall'aggiornamento del piano strategico per il periodo 2025-2027 del gruppo. Quanto agli aggregati patrimoniali, i crediti verso clientela performing sono previsti in crescita a 10 miliardi (+0,8% medio annuo), con raccolta diretta da clientela a 16,4 miliardi (+1,2%). e raccolta indiretta a 12,5 miliardi (+7%). Il gruppo conferma 'il presidio sulla qualita' del credito, con un obiettivo a livello di gruppo bancario di "net Npe ratio core" allo 0,9% e un rapporto di copertura dei crediti deteriorati pari al 73%'. Ribadita inoltre la 'traiettoria di continuo rafforzamento patrimoniale', con un obiettivo di Cet 1 al 33,2%. A livello complessivo, il piano 'conferma le aree chiave di intervento avanzate con il piano del 2024 e aggiorna l'impegno nei termini di investimenti sul comparto Ict e sicurezza', portato a oltre 200 milioni. Cassa Centrale avvia cosi' il 'Piano Strategico di Trasformazione Digitale 2025-2027, con iniziative pensate per supportare lo sviluppo commerciale del gruppo'. 'Le Bcc affiliate sono il cuore pulsante del nostro gruppo e incarnano, con la loro presenza capillare, i valori fondanti della cooperazione: mutualita', responsabilita' e vicinanza - ha commentato l'a.d. Sandro Bolognesi -. In un contesto in cui molte realta' bancarie riducono la loro presenza fisica, noi scegliamo di investire nei territori, rinsaldando la rete di relazioni e servizi. Il piano strategico 2025-2027 nasce per rafforzare questo modello, rendendolo ancora piu' solido, innovativo e capace di rispondere alle sfide locali con strumenti su misura'.

Com-Ppa-

(RADIOCOR) 16-06-25 16:04:58 (0457) 5 NNNN