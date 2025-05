Ccb: 'spinge' le Bcc siciliane, crediti a quota 635 milioni a fine 2027 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - Il gruppo Cassa Centrale banca indica anche le altre proiezioni per l'attivita' in Sicilia. La raccolta diretta da clientela e' attesa a 1,23 miliardi (+1,3% di crescita media annua nel triennio). La raccolta indiretta e' prevista in aumento a 335 milioni (+5,3% medio annuo), "confermando la centralita' del segmento nel processo di diversificazione dei ricavi" aggiunge la nota. La qualita' del credito ha un obiettivo a livello di gruppo di net npe ratio core allo 0,9% e un rapporto di copertura dei crediti deteriorati pari a 73%.

Il margine di interesse e' proiettato in contrazione (-2,9% nel triennio a livello consolidato), sulla base delle ipotesi di riduzione dei livelli dei tassi di interesse in arco piano. Le commissioni nette sono attese in crescita (+3,4% a livello consolidato), grazie alle iniziative strategiche dedicate allo sviluppo commerciale e, in particolare, al comparto wealth management e bancassicurazione.

