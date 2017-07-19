Cassazione: conferma sanzioni Consob a Zanconato e Colutta (ex Popolare di Vicenza)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 set - La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con due ordinanze depositate il 30 agosto 2025, ha respinto i ricorsi presentati da Paolo Zanconato e Giorgio Colutta, ex componenti degli organi della Banca Popolare di Vicenza, confermando le sanzioni inflitte dalla Consob per omissioni informative nei prospetti degli aumenti di capitale del 2014.

Il caso si riferisce al "crac" di Veneto Banca avvenuto nel 2017 e culminato con l'incorporazione di Veneto Banca, insieme a Banca Popolare di Vicenza, in Intesa Sanpaolo nello stesso anno.

A Zanconato - nel collegio sindacale della banca dal 26 aprile 2014 - la Consob aveva applicato una multa da 40mila euro (ridotta a 35mila in appello) per non aver vigilato sull'inserimento nei prospetti di informazioni essenziali: criteri di pricing difformi dalle regole interne, pratica dei finanziamenti 'baciati' per sottoscrivere le azioni e sospensione delle negoziazioni (blocking period). Secondo la Corte, i membri del collegio sindacale rispondono anche a titolo di concorso omissivo, essendo gravati da un obbligo di vigilanza e di segnalazione immediata alle autorita'.

Colutta, consigliere senza deleghe entrato nel board nell'aprile 2014, era stato sanzionato per 30mila euro, ridotti a 26.500 in appello, per non avere garantito completezza e correttezza dei prospetti. Le violazioni contestate riguardavano il mancato chiarimento sui criteri di valutazione delle azioni, la mancata rappresentazione dei finanziamenti collegati agli aumenti di capitale e delle difficolta' di dismissione dei titoli. La Cassazione ha ribadito che anche gli amministratori non esecutivi hanno un dovere di vigilanza e devono 'agire informati', rispondendo per omessa vigilanza se non si attivano a fronte di fatti pregiudizievoli.

In entrambi i casi, i ricorrenti avevano sostenuto di essere entrati in carica solo dopo la predisposizione dei prospetti e di non poter essere ritenuti responsabili. La Suprema Corte ha invece confermato che l'obbligo di controllo permane anche per gli organi entrati successivamente, escludendo l'applicazione retroattiva del principio del "favor rei", secondo cui, in caso di modifiche legislative successive alla commissione di un illecito, si deve applicare la norma piu' favorevole al soggetto trasgressore.

