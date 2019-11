Cassazione: Banca Etruria legittima parte civile contro ex vertici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 nov - La Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - anche dopo la costituzione dell'ente-ponte che ne ha "ereditato" i rapporti - era perfettamente legittimata a chiedere il sequestro conservativo di immobili appartenenti al sindaco revisore ritenuto responsabile, insieme ad altre figure apicali, del dissesto Bpel. Con la sentenza n. 48091 depositata oggi la Cassazione ha, infatti, respinto il ricorso contro la misura cautelare adottata su iniziativa giudiziale della "vecchia" banca. Il ricorso mirava a far accertare che - con la cessione dei rapporti avvenuta sotto la regia di Banca d'Italia, in veste di autorita' di risoluzione - la vecchia Bpel aveva perso la legittimita' a stare in giudizio per ottenere il risarcimento come parte civile.

