Cassa Orvieto (Mcc): utile semestre cresce a 6,2 milioni

Impieghi a famiglie e imprese in forte crescita nel periodo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - La Cassa di Risparmio di Orvieto (gruppo Mcc) chiude il semestre con un utile netto in lieve crescita a 6,2 milioni dai 6 milioni registrati nel semestre 2024 corrispondente. La banca, che verra' ceduta (a valle delle autorizzazioni pendenti) a Banca Fucino entro il prossimo mese di novembre, ha realizzato un margine di intermediazione di 32,3 milioni (+9,6%), grazie alla crescita delle commissioni nette (+16,2% a 10,6 milioni) e alla tenuta del margine di interesse (-0,3% a 20,2 milioni). I costi operativi sono in aumento, in particolare per i costi delle attivita' esternalizzate alla capogruppo Mediocredito Centrale: 2,9 milioni contro 1,4 milioni a giugno 2024). Gli impieghi netti a clientela crescono del 3% a 1.321 milioni. I crediti deteriorati ammontano a 16,2 milioni (13,9 milioni a fine 2024), con un grado di copertura in calo al 40,7 per cento. La banca di territorio, controllata da Mcc e partecipata dalla Fondazione Cr Terni, presente con una quarantina di sportelli nella provincia di Terni e nell'alto Lazio, sottolinea come nel semestre abbia erogato al territorio (famiglie e imprese) 140,7 milioni di nuovi finanziamenti, con una crescita di oltre il 27% rispetto al semestre corrispondente. Cassa Orvieto a fine giugno mostrava un coefficiente patrimoniale Cet 1 del 17,5% (15,1% a fine 2024).

com-Ggz

(RADIOCOR) 04-08-25 13:08:32 (0309) 5 NNNN